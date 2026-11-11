نشاندہی پر 6مشکوک گاڑیاں پکڑی گئیں
لاہور (کرائم رپورٹر )سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کی نشاندہی پر کارروائی کرکے ڈولفن سکواڈ نے 6مشکوک گاڑیوں کو تحویل میں لیکر تھانے منتقل کر دیا ۔ ملزموں نے ای چالان سے بچنے کیلئے گاڑیوں پر جعلی اور ٹیمپرڈ نمبر پلیٹس لگا رکھی تھیں۔
سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کی نشاندہی پر کارروائی کرکے ڈولفن سکواڈ نے 6مشکوک گاڑیوں کو تحویل میں لیکر تھانے منتقل کر دیا ۔ ملزموں نے ای چالان سے بچنے کیلئے گاڑیوں پر جعلی اور ٹیمپرڈ نمبر پلیٹس لگا رکھی تھیں۔
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