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سالگرہ پر ہوائی فائرنگ ،دوملزم گرفتار

  • لاہور
سالگرہ پر ہوائی فائرنگ ،دوملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)تھانہ باٹا پور پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی مدد سے سالگرہ تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ کرنیوالے ملزموں سیف اور عمر طیب کو گرفتار کر کے انکے قبضے سے پسٹل، گولیاں اور میگزین برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔

تھانہ باٹا پور پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی مدد سے سالگرہ تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ کرنیوالے ملزموں سیف اور عمر طیب کو گرفتار کر کے انکے قبضے سے پسٹل، گولیاں اور میگزین برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔

 

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