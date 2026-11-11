آئی جی نے پولیس ملازمین اور اہلخانہ کے مسائل سنے ،حل کاحکم
لاہور (کرائم رپورٹر)آئی جی پنجاب عبدالکریم نے سنٹرل آفس میں پولیس ملازمین اور انکے اہلخانہ سے ملاقات کی اور انکے مسائل سنے ۔ آئی جی عبدالکریم نے مختلف درخواستوں پر متعلقہ افسروں کو فوری ریلیف فراہم کرنے اور مسائل کے حل کیلئے احکامات جاری کئے ۔۔
آئی جی پنجاب عبدالکریم نے سنٹرل آفس میں پولیس ملازمین اور انکے اہلخانہ سے ملاقات کی اور انکے مسائل سنے ۔ آئی جی عبدالکریم نے مختلف درخواستوں پر متعلقہ افسروں کو فوری ریلیف فراہم کرنے اور مسائل کے حل کیلئے احکامات جاری کئے ۔
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