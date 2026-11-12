پہلی ٹریک لیس ٹرام چلانے کا منصوبہ شروع نہ ہو سکا
کینال روڈ پرمنصوبہ ختم، اَب لبرٹی، مال روڈ استنبول چوک تک ٹرام چلانے کی تجویز
لاہور(شیخ زین العابدین )لاہور میں پہلی ٹریک لیس ٹرام چلانے کا منصوبہ بار بار اعلانات اور ٹیسٹ رنز کے باوجود تاحال عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ذرائع کے مطابق لاہور کی سڑکوں پر شہریوں کو جدید سفری سہولت کیلئے ٹریک لیس ٹرام چلانے کے منصوبے کو پھر نئی سمت دیدی گئی۔ کینال روڈ پر ٹھوکر سے ہربنس پورہ تک 27 کلومیٹر طویل روٹ پر ٹرام چلانے کا منصوبہ اَب رول بیک کر دیا گیا۔21 جولائی 2025 کو پاکستان پہنچنے والی پہلی ٹریک لیس ٹرام کا 6 اگست کو علی ٹاؤن سے مسلم ٹاؤن تک پہلا ٹیسٹ رن کیا گیا۔
پنجاب حکومت نے 18 اگست کو اعلان کیا تھا کہ ٹرام سروس فروری 2026 میں شروع کر دی جائیگی تاہم اعلان کردہ مدت گزرنے کے باوجود سروس کا آغاز نہ ہو سکا۔اَب ٹرام نئے روٹ سی بی ڈی، لبرٹی، جیک روڈ، مال روڈ سے استنبول چوک تک چلانے کی تجویز زیر غور ہے ۔ نئے روٹ پر آزمائشی سفر کیلئے ٹرام کو سی بی ڈی پہنچا دیا گیا جہاں دوبارہ اسمبلنگ کا کام جاری ہے ۔روٹ تبدیلی کے بعد ٹرام کا دوبارہ ٹیسٹ رن کیا جائیگا۔ بعد ازاں سروس کے باقاعدہ آغاز کالائحہ عمل سامنے آئیگا۔
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