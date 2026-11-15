صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالجز کے نان ٹیچنگ سٹاف کی ری شفلنگ،ریکارڈ طلب

  • لاہور
کالجز کے نان ٹیچنگ سٹاف کی ری شفلنگ،ریکارڈ طلب

پنجاب میں 76کالجز کے پرنسپلز کی تعیناتی کیلئے ای پورٹل بھی کھول دیا گیا

لاہور(خبر نگار )محکمہ ہائر ایجوکیشن نے سرکاری کالجز کے نان ٹیچنگ سٹاف کی ری شفلنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے پنجاب بھر کے ملازمین کا ریکارڈ طلب کر لیا ۔ تمام ڈویژنز کو نان ٹیچنگ ملازمین کا تصدیق شدہ ڈیٹا5روز میں ایکسل فارمیٹ میں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ اس سلسلے میں 20، 15، 10، 5 اور 3سال سے تعینات ملازمین کی الگ الگ فہرستیں تیار کرنے جبکہ 3 سال سے کم عرصہ تعینات ملازمین کا ریکارڈ بھی علیحدہ مرتب کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔58سال سے زائدعمر کے ملازمین، ریٹائرمنٹ سے قبل رخصت (ایل پی آر)پر جانیوالے اورٹرانسفر کے بعد دوبارہ اسی ادارے میں تعینات ہونیوالوں سمیت اٹیچمنٹ پر کام کرنیوالے ملازمین کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ دریں اثناپنجاب بھر میں 76کالجز کے پرنسپلز کی تعیناتی کیلئے ای پورٹل بھی کھول دیا گیا۔پرنسپل مرد /خواتین کی خالی اسامیوں پر تعیناتی کیلئے درخواستیں طلب کرلی گئیں ،ای پورٹل نے درخواستوں کی وصولی شروع کر دی ، درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 20نومبر 2026 مقرر کی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تبدیلی کے خواب؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
نالائقی اور بہت کچھ اور کی لمبی داستان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان کا نیا طویل سفر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نئے صوبوں کا قیام اور اہلِ سیاست کا امتحان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسمیاتی کٹھنائیاں اور ہمارے رویے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی پسپائی
محمد عبداللہ حمید گل