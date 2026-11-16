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1504 حادثات پر ریسپانڈ

  • لاہور
1504 حادثات پر ریسپانڈ

لاہور(اے پی پی)ایمرجنسی سروسزڈیپارٹمنٹ نے گذ شتہ 24گھنٹے کے دوران پنجاب بھر میں 1504ٹریفک حادثات پر ریسپانڈ کیا جن میں 876افراد شدید زخمی ہوگئے جنہیں فوری طور پر نزدیکی ضلعی و تحصیل ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔

ایمرجنسی سروسزڈیپارٹمنٹ نے گذ شتہ 24گھنٹے کے دوران پنجاب بھر میں 1504ٹریفک حادثات پر ریسپانڈ کیا جن میں 876افراد شدید زخمی ہوگئے جنہیں فوری طور پر نزدیکی ضلعی و تحصیل ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔

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