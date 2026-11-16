چرس برآمد ہونے پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج
قصور (نمائندہ دنیا) چرس برآمد ہونے پر ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔ پولیس تھانہ صدر قصور نے استغاثہ مرتب کیا کہ پیروالا بن میں تنویر عرف سائیں نے اپنے قبضے میں چرس رکھ کر جرم کا ارتکاب کیا۔
پولیس تھانہ صدر قصور نے استغاثہ مرتب کیا کہ پیروالا بن میں تنویر عرف سائیں نے اپنے قبضے میں چرس رکھ کر جرم کا ارتکاب کیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی۔
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