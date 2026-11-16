جعلی ویزوں پر ترکیہ جانے کی کوشش ناکام ،4مسافر آف لوڈ
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن نے جعلی ورک ویزوں پر ترکیہ جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 4 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔مسافر نقی نذر، زین العابدین، الیاس خاور اور سلیمان پرواز 9P-502 کے ذریعے ترکی روانہ ہو رہے تھے۔
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن نے جعلی ورک ویزوں پر ترکیہ جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 4 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔مسافر نقی نذر، زین العابدین، الیاس خاور اور سلیمان پرواز 9P-502 کے ذریعے ترکی روانہ ہو رہے تھے۔
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