صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ننکانہ صاحب میں فیملی فوڈ کورٹ قائم

  • لاہور
ننکانہ صاحب میں فیملی فوڈ کورٹ قائم

ننکانہ صاحب (خبر نگار) ننکانہ صاحب کی ہاؤسنگ کالونی میں پوسٹ آفس کے قریب کچرا پوائنٹ ختم کرکے خوبصورت فیملی فوڈ کورٹ قائم کردیا گیا۔

ڈپٹی کمشنر رعنا حمید نے اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر ندا اقبال کے ہمراہ فوڈ کورٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر رعنا حمید نے تعیناتی کے ابتدائی دنوں میں علاقے کا دورہ کرکے صورتحال کا جائزہ لیا تھا اور ایک شہری کی شکایت پر فوری نوٹس لیتے ہوئے کچرا پوائنٹ دوسری جگہ منتقل کرنے اور اس مقام کو خوبصورت کمیونٹی اسپیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے اور خاندانوں کے لیے تفریحی سہولت مہیا کرنے کے مقصد سے اس منصوبے پر کام شروع کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر ندا اقبال اور متعلقہ عملے کی دو ماہ کی محنت سے جگہ کی تزئین و آرائش کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ : 18 ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان : مریض بے سہارا ڈاکٹرز، عملہ لاتعلق

شہر میں شدید سموگ، گردوغبار سے سانس لینا دشوار، بیماریاں پھیلنے لگیں

حافظ آباد :علی پور اور ریلوے روڈ کی تعمیر کھٹائی میں پڑگئی

اشیا میں ملاوٹ کرنیوالے انسانیت کے دشمن:سلمیٰ بٹ

فیڈریشن پنجاب بورڈز کی رانا سکندر سے ملاقات، اہم گفتگو

پاکستان مخالفین کیخلاف علما مضبوط چٹان ہیں:ثاقب مصطفائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر