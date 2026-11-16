صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابا گورو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات، آسٹریلیا سے سکھ یاتریوں کا وفد ننکانہ صاحب پہنچ گیا

  • لاہور
بابا گورو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات، آسٹریلیا سے سکھ یاتریوں کا وفد ننکانہ صاحب پہنچ گیا

ننکانہ صاحب(خبر نگار)سکھ مذہب کے بانی بابا گورو نانک دیو جی کے 557ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آسٹریلیا سے 39 رکنی سکھ یاتریوں کا وفد سردار رمن کوشال سنگھ کی قیادت میں ننکانہ صاحب پہنچ گیا۔۔۔

 جہاں گوردوارہ جنم استھان آمد پر متروکہ وقف املاک بورڈ اور مقامی سکھ رہنماؤں نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔سکھ یاتریوں نے پاکستان آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے گوردواروں کی تزئین و آرائش، خوبصورتی اور دیکھ بھال کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر حکومت پاکستان اور متروکہ وقف املاک بورڈ کا شکریہ ادا کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اشتہاری ملزم انعام وینس عرف نامو وینس کی ہلاکت پر آر پی او سرگودھا کو زبردست خراجِ

علاقہ کی خوشحالی ان کی اولین ترجیحات میں شامل ، مختار احمد بھرتھ

دورانِ ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان قتل

الائیڈ اور اسٹیپ اسکولز کے زیر اہتمام تعلیمی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے خصوصی تربیتی سیشن

طلبہ و طالبات کے مابین انگریزی تقریری مقابلے

اشیاء خوردونوش میں ملاوٹ اور قواعدو ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 3یونٹس سربمہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر