دو افسروں کو بطور جی ایم ترقی مل گئی
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )بو رڈ آف ڈائریکٹرز اجلاس میں دو لیسکوافسروں کو ترقی دیدی گئی۔عباس علی کو ڈائریکٹر کسٹمر سروسز سے جی ایم آپریشنز اور چیف انجینئر آپریشنز ڈائریکٹر عمران محمودکو جی ایم ٹیکنیکل لگا دیا گیا۔
بو رڈ آف ڈائریکٹرز اجلاس میں دو لیسکوافسروں کو ترقی دیدی گئی۔عباس علی کو ڈائریکٹر کسٹمر سروسز سے جی ایم آپریشنز اور چیف انجینئر آپریشنز ڈائریکٹر عمران محمودکو جی ایم ٹیکنیکل لگا دیا گیا۔
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