آڈٹ پیراز کاجائزہ، 1ارب کاریکارڈ نہ دینے پرتحقیقات کا حکم
پی اے سی کا اجلاس ، محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر آڈٹ معاملات کی رپورٹ طلب
لاہور (سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو نے اجلاس میں محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے آڈٹ پیراز کاجائزہ لیااور ایک ارب سے زائد کے معاملات کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر اظہارتشویش کرتے اعلیٰ سطح تحقیقات کا حکم دیدیا۔ چیئرمین علی حیدر گیلانی نے متعلقہ محکمہ کو ایک ماہ میں تحقیقات مکمل کرکے جامع رپورٹ پیش کرنے سمیت کسی بھی مجرمانہ سرگرمی کے شواہد بھی شامل کرنیکی ہدایت کرتے کہا ریکارڈ پیش نہ کرنا قبول نہیں۔ اجلاس میں ڈی جی خان میڈیکل کالج، ساہیوال میڈیکل کالج اور راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کے آڈٹ معاملات زیر بحث آئے ۔ ایک ارب 6 کروڑ 90 لاکھ کے طبی آلات کی عدم وصولی اور تنصیب کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔کمیٹی نے ملازمین کی تنخواہوں سے کم انکم ٹیکس کٹوتی، الاؤنسز بے قاعدہ ادائیگیوں، ادویات عدم فراہمی، واجبات کی عدم وصولی اور مقامی خریداری میں بے ضابطگیوں بارے آڈٹ اعتراضات کا بھی جائزہ لیا۔ 107.806 ملین روپے کے فنڈزبینکوں میں رکھنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ کمیٹی نے معاملے پر محکمہ خزانہ سے چار سالہ تاخیر کی وضاحت طلب کرکے فنڈز کے فزیکل، مالی اور خصوصی آڈٹ کی ہدایت کی۔ چیئرمین نے کہا چار سال تاخیر ناقص مالی انتظام کی عکاس ہے ، جہاں ضروری ہو واجب الادا رقوم کی وصولی یقینی بنائی جائے ۔کمیٹی نے قواعد کے مطابق متعدد آڈٹ پیراز نمٹا دئیے جبکہ بعض کو تصدیق ، ریکوری سے مشروط کیا ۔ مکمل ریکارڈ فراہمی ، مزید جانچ پڑتال تک بعض آڈٹ پیراز زیر التوا رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی پر کمیٹی نے محکمہ آڈٹ کی کاوشوں کو سراہا۔
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