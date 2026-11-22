812شدید زخمی ہسپتال منتقل
لاہور(کرائم رپورٹر )ایمرجنسی سروسزڈیپارٹمنٹ نے گذ شتہ 24گھنٹے کے دوران پنجاب بھر میں 1542ٹریفک حادثات پر ریسپانڈ کیا جن میں 812افراد شدید زخمی ہوگئے جنہیں فوری نزدیکی ضلعی و تحصیل ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔
ایمرجنسی سروسزڈیپارٹمنٹ نے گذ شتہ 24گھنٹے کے دوران پنجاب بھر میں 1542ٹریفک حادثات پر ریسپانڈ کیا جن میں 812افراد شدید زخمی ہوگئے جنہیں فوری نزدیکی ضلعی و تحصیل ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔
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