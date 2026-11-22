جعلی نمبر پلیٹس پر 4گاڑیاںپکڑ لیں
لاہور (کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے سیف سٹی کیمروں کی نشاندہی پر ای چالان سے بچنے کیلئے جعلی و ٹیمپرڈ نمبر پلیٹس والی 4گاڑیاں پکڑ کر تھانوں میں بند کروادیں۔ایس پی ڈولفن کا کہنا ہے کہ اکثر ٹیمپرنمبر پلیٹ گاڑیاں جرائم میں استعمال ہوتی ہیں۔
ڈولفن سکواڈ نے سیف سٹی کیمروں کی نشاندہی پر ای چالان سے بچنے کیلئے جعلی و ٹیمپرڈ نمبر پلیٹس والی 4گاڑیاں پکڑ کر تھانوں میں بند کروادیں۔ایس پی ڈولفن کا کہنا ہے کہ اکثر ٹیمپرنمبر پلیٹ گاڑیاں جرائم میں استعمال ہوتی ہیں۔
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