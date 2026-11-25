13سال سے لاپتہ خاتون مل گئی
لاہور(کرائم رپورٹر) 13 سال سے لاپتہ خاتون مسرت بی بی کو ان کے اہلِ خانہ سے ملا دیا گیا ۔ترجمان سیف سٹیز کے مطابق میرا پیارا ٹیم نے مسرت بی بی کی ویڈیو ریکارڈ کرکے ان کے اہلِ خانہ کی تلاش شروع کی۔
13 سال سے لاپتہ خاتون مسرت بی بی کو ان کے اہلِ خانہ سے ملا دیا گیا ۔ترجمان سیف سٹیز کے مطابق میرا پیارا ٹیم نے مسرت بی بی کی ویڈیو ریکارڈ کرکے ان کے اہلِ خانہ کی تلاش شروع کی۔
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