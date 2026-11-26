ٹرینیں بدستور گھنٹوں لیٹ ، مسافر خوار
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ٹرین شیڈول معمول پر نہ آسکا۔ کراچی سے آنیوالی خیبر میل ایکسپریس 7 گھنٹے 40 منٹ شالیمار ایکسپریس 3 گھنٹے 45 منٹ کراچی ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ ،ملت ایکسپریس 2 گھنٹے جعفر ایکسپریس 1 گھنٹہ 20 منٹ عوام ایکسپریس 1 گھنٹہ 15 منٹ تیز گام ایکسپریس 1گھنٹہ لیٹ ہوئی۔ مسافر خوار ہوتے رہے۔
ٹرین شیڈول معمول پر نہ آسکا۔ کراچی سے آنیوالی خیبر میل ایکسپریس 7 گھنٹے 40 منٹ شالیمار ایکسپریس 3 گھنٹے 45 منٹ کراچی ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ ،ملت ایکسپریس 2 گھنٹے جعفر ایکسپریس 1 گھنٹہ 20 منٹ عوام ایکسپریس 1 گھنٹہ 15 منٹ تیز گام ایکسپریس 1گھنٹہ لیٹ ہوئی۔ مسافر خوار ہوتے رہے۔
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