701 شدید زخمی افراد ہسپتال منتقل
لاہور (کرائم رپورٹر)ایمرجنسی سروسزڈیپارٹمنٹ نے گذ شتہ 24گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 1366ٹریفک حادثات پر ریسپانڈ کیا جن میں701افراد شدید زخمی ہوگئے جنہیں فوری نزدیکی ضلعی و تحصیل کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔
ایمرجنسی سروسزڈیپارٹمنٹ نے گذ شتہ 24گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 1366ٹریفک حادثات پر ریسپانڈ کیا جن میں701افراد شدید زخمی ہوگئے جنہیں فوری نزدیکی ضلعی و تحصیل کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔
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