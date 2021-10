کامیاب پاکستان پروگرام…کیا یہ پروگرام کامیاب ہوگا؟ 4 October, 2021

دنیا اخبار × ملتان

ڈاکٹر محمد امجد ثاقب ، چیئرمین اخوت چیئرمین اسلامک مائیکرو فنانس نیٹ ورک

’’کامیاب پاکستان‘‘ حکومت پاکستان کا ایک اہم اور منفرد منصوبہ ہے ۔ غیر معمولی اور انتہائی برمحل۔ غربت میں کمی ، معاشی خوش حالی اور سماجی ترقی ہر حکومت کی بنیادی ترجیحات میں شامل ہیں۔کامیاب پروگرام ان تینوں اہداف کو حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے ۔ کئی سو ارب کے قرضے ، کئی لاکھ روز گار کو جنم دیں گے ۔ ان قرضوں کی بدولت معاشی سرگرمی ، انٹرپرینیوشپ ، کاروباری ، زراعت اور لائیو سٹاک کے فروغ کے علاوہ لاکھوں گھروں کی تعمیر ممکن ہوگی۔ صحت کارڈ ز کے ذریعے صحت کی سہولتوں کی فراہمی اور تربیتوں کا ایک وسیع عمل بھی اس کاوش کا حصہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اربوں روپے کے ان قرضوں پر کوئی سود عائد نہ ہوگا۔ یہی وہ کام ہیں جو ریاست مدینہ میں برپا ہونے والے انقلاب اور آئین پاکستان کی اصل روح کی نمائندگی کرتے ہیں۔معاشرے کے محروم طبقوں کے لئے اور کیا خوش خبری ہوگی کہ انہیں گھر بھی مل جائے ، کاروبار بھی اور صحت اور تربیت کی سہولت بھی۔ جو لوگ اپنے سینوں میں صلاحیتوں کا ایک بحرِ بے کراں رکھتے ہوں اور ان کے پاس ہنر کے ساتھ ساتھ عزم اور دیانت کی دولت بھی ہو ، انہیں بلا سودبنیادوں پر سرمایہ مل جائے تو پھر کس شے کی کمی رہ جاتی ہے ۔ حکومتی سطح پر اس طرح کا کام جس میں بڑے بڑے مالیاتی ادارے اور نچلی سطح پر کام کرنے والی این جی اوز بھی شامل ہوں ، کی مثال شاید کہیں اور نہ مل پائے ۔ شراکتی ترقی انسداد غربت کا پہلا اصول ہے ۔اسی اصول کے تحت بننے والے پروگرام کو وزیراعظم عمران خان نے اپنا پسندیدہ پروگرام قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ احساس پروگرام اگر خطِ افلاس سے نیچے بسنے والوں کے لئے ہے تو کامیاب پاکستان پروگرام ان کے علاوہ ان گھرانوں کے لئے بھی ہے جو یوں تو خطِ افلاس سے اوپر ہیں لیکن کسی بھی معاشی دھچکے کی بدولت نیچے گر سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پروگرام میں مستحق افراد کا انتخاب غیر سیاسی بنیادوں پر ایک شفاف طریقہ کار کے تحت ہوگا اور قرضوں کے علاوہ کئی اور سہولتیں ان لوگوں کی دہلیز تک پہنچیں گی۔ معیشت میں اربوں روپے کی یہ سرمایہ کاری انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک ایسی مضبوط بنیاد ہے جس پر مستقبل کی حسین اور بلند عمارت تعمیر ہوگی۔کیا یہ عظیم الشان منصوبہ کامیاب ہوگا؟ کچھ لوگوں کا خدشہ ہے کہ یہ بے حد مشکل کام ہے ۔ اربوں روپے کے قرضے شاید واپس نہ آئیں اور ماضی کے چند ناکام پرگراموں کی طرح یہ پروگرام بھی ناکام نہ ہوجائے ۔ نا امیدی ، بے یقینی ، مایوسی یا بے جا شکوک و شبہات۔ ان خدشات کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو حکومت نے ان کے خاتمے کا اہتمام بھی کردیا۔ جس کا کام اسی کو ساجھے ۔ چھوٹے قرضوں کی فراہمی کمرشل بنکوں یا حکومتی اداروں کے ذریعے نہیں بلکہ ان بیسیوں اداروں کے ذریعے ہوگی جو اس کام کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ جن کے سینکڑوں دفاتر ہیں اور ہزاروں ملازمین صبح شام یہی کام کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ملک بھر میں ان اداروں کی طرف سے کار فرما قرضوں کی رقم تین سو ارب سے زائدہے اور اس رقم میں ایک سو نہیں کئی سو ارب کے اضافہ کی گنجائش موجود ہے ۔ ان اداروں کا ہاتھ ضرورت مند افراد کی نبض پر ہے جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ان کے قرضوں کی واپسی کی شرح کہیں بھی ستانوے یا اٹھانوے فیصد سے کم نہیں۔اکثر اداروں میں یہ شرح ننانوے فیصد سے بھی زائد ہے ۔ سٹیٹ بنک اور سیکورٹیز ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی نگرانی میں کام کرنے والے یہ ادارے دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتے ہیں اور ان کی غیر معمولی کارکردگی بہت سے خدشات پہ خط تنسیخ کھینچتی ہے ۔دوسری جانب بلا سود بنیادوں پر ایسے قرضے دینے کا ایک وسیع تجربہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے ۔ خود احساس پروگرام کے تحت گزشتہ تین برس میں لاکھوں گھر انوں کو بلا سود قرضے ملے اور ان کی واپسی کی شرح99 فیصد سے اوپر رہی۔ پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان ، بلوچستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی غیر سودی قرضوں کے کامیاب تجربے سے گزر چکی ہیں۔ قبائلی اضلاع میں مشکل حالات کے باوجود قرضوں کا یہ نظام سو فیصد شرح کی ریکوری دکھا چکا ہے ۔ دنیا میں بلا سود قرضوں کے سب سے بڑے ادارے اخوت کی کارکردگی بھی ہمارے سامنے ہے ۔ اخوت کے علاوہ رورل سپورٹ پروگرامز اور مائیکرو فنانس اداروں کی ایک طویل فہرست ہے جن کے ذریعے یہ رقم اور دیگر سہولتیں ضرورت مند افراد تک پہنچیں گی۔ بنیادی دلیل یہ بھی ہے کہ جس پروگرام کا تصور ریاست مدینہ کی اساس پر قائم ہو اور جسے اخلاص اور ایثار کے جذبوں سے سینچاگیا ہو اس کی کامیابی پہ شک نہیں ہوسکتا۔ سونے پہ سہاگہ یہ کہ اس پروگرام کی حکمتِ عملی بیسیوں ماہرین کی مدد سے طے ہوئی۔ اس پروگرام کا بنیادی ڈھانچہ بناتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے طویل مشاورت کے بعد ایک انتہائی شفاف اور جامع نظام بنادیا۔ وزیر خزانہ کی اس بات میں بھی بہت وزن ہے کہ اگر ہم غربت میں کمی چاہتے ہیں تو ہمیں Trick Down کے ساتھ ساتھ Bottom up approch بھی اپنانا ہوگی جس کا بہترین راستہ کامیاب پاکستان پروگرام کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر ماہرین متفق ہیں کہ یہ پروگرام اپنے وژن، مقاصد، طریقہ کار، حکمت عملی اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے اشتراکِ عمل کی بدولت بہت دور رس نتائج کا حامل ہوسکتا ہے ۔تاہم ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ غربت میں کمی کی ہر کوشش کو وسائل کے علاوہ بہت کچھ اور بھی درکار ہے ۔ اخلاص درد مندی ، دور بینی، کسی بڑے نظریئے سے وابستگی اور پھر تجربہ، فہم و فراست اور ذاتی غرض و غایت سے پرہیز۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ رب کا ہے اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے ۔ اس سب کو لوگوں میں تقسیم کئے بغیر غربت کا خاتمہ ممکن نہیں۔ ایک بارہارورڈ یونیورسٹی کے سربراہ سے کسی نے کہا آپ کی یونیورسٹی کی فیس بہت زیادہ ہے ۔ اس کا جواب تھاIf you think education is expensive then try ignorance.یعنی آپ کا خیال ہے کہ تعلیم ایک مہنگا کام ہے تو پھر لوگوں کو جاہل ہی رہنے دیں۔ یہی بات غربت کے خاتمہ پر بھی صادق آتی ہے ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مہنگا سودا ہے اور اس میں ناکامی کا بھی خدشہ ہے تو پھر یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس پتھر کو نہ اٹھائیں۔ لوگوں کو غریب ہی رہنے دیں۔ روز گار کے بغیر ، چھت کے بغیر ، تعلیم کے بغیر ، صحت کے بغیر۔ غربت کے بوجھ تلے کراہتے ہوئے کہ شاید یہی ان کا مقدر تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوسکتا۔ ایسا ہر گز نہیں ہوسکتا۔ ہمیں خدشات اور گومگو کے بھنور سے نکل کر ان خوابوں کو سچا بنانا ہے جن کا نام پاکستان ہے ۔ کامیاب پاکستان ایسی ہی ایک عظیم کاوش نظر آتی ہے ۔ ہمارے نزدیک سوال یہ نہیں کہ کیا یہ پروگرام کامیاب ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ ہے ۔ دور دراز دیہات، ٹوٹی پھوٹی بستیوں میں آباد غریب اور مفلس پاکستانی کب سے اس سورج کے منتظرہیں، جس کی روشنی ان کے درو دیوار تک بھی پہنچے گی۔

