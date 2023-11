ٹیٹرا پیک پاکستان کی 26ویں سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ کانفرنس ملتان 23 نومبر ، 2023

× ملتان

ملتان (لیڈی رپورٹر)سسٹین ایبل فوڈ پروسیسنگ اور پیکیجنگ سلوشنز میں سرِ فہرست کمپنی، ٹیٹرا پیک پاکستان نے 26ویں سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ کانفرنس اور۔۔

ایکسپومیں شرکت کی۔ یہ ایونٹ اسلام آباد میں 19سے 20نومبرکے دوران منعقد ہوا، جس کا انعقاد سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ نے کیا۔ماہر پالیسی سازوں اور انڈسٹری لیڈرز نے اس ایونٹ میں اہم مسائل کو حل کرنے اورجنوبی ایشیا کی ماحولیاتی اور معاشی بہتری کی ضرورت پر زور دیا۔اس سال کانفرنس کی تھیم\"Light at the End of the Tunnel: Hope in Times of Despair\" تھی،جس کا مقصد سیاسی اور معاشی بحران، تنازعات، موسمیاتی تبدیلی اور وبائی امراض کے باعث ہونے والے چیلنجز میں امید کی کرن پیدا کرنا تھا۔

Advertisement