پی ایچ ڈی سکالر مہرین اسلم کے تحقیقی مقالے کا دفاع مکمل ملتان 03 جون ، 2025

ملتان ( خصوصی رپورٹر )انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی پی ایچ ڈی اسکالر مہرین اسلم نے اپنے تحقیقی مقالے ’’Voice Climate and Manifestation of Concealable Stigmatized Identity at Work: A Multilevel Examination‘‘ کا کامیابی سے عوامی دفاع مکمل کر لیا۔یہ تحقیق ڈاکٹر نوشین ثروت کی۔۔

نگرانی میں مکمل ہوئی جبکہ خارجی ممتحن پروفیسر ڈاکٹر محمد ابرار (جی سی یونیورسٹی فیصل آباد) تھے جنہوں نے مقالے کو جدید اور بامعنی علمی شراکت قرار دیا۔ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ، پروفیسر ڈاکٹر محمد حسن بچہ ، پروفیسر ڈاکٹر نعمان عباسی اور پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد شیخ نے سکالر کو کامیابی پر مبارکباد ی اور تحقیق کو سراہا۔