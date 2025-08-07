چلڈرن ہسپتال :سرجیکل ایمرجنسی و آپریشن کمپلیکس کا افتتاح
ملتان (لیڈی رپورٹر)چلڈرن ہسپتال ملتان میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ سرجیکل ایمرجنسی اور جنرل آپریشن تھیٹر کمپلیکس کا افتتاح کر دیا گیا۔۔۔
افتتاح پروفیسر ڈاکٹر محمد کاشف چشتی نے کیا۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر کامران آصف، پروفیسر وقاص عمران، سہیل ارشد، عامر حنیف، آصف عباس، اسلم شیخ، ڈاکٹر مہرین، سعدیہ، روبینہ، سیف، معاذ قریشی اور نرسنگ و پیرا میڈیکل سٹاف بھی موجود تھے ۔اس کمپلیکس میں آٹھ جدید آپریشن تھیٹرز شامل ہیں، جہاں بچوں کو بروقت اور معیاری جراحی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔