ملتان میں 14اگست کی تیاریاں، پی ایچ اے نے شہر کو سجایا
ملتان (وقائع نگار خصوصی)پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی (پی ایچ اے ) ملتان نے14اگست کی مناسبت سے۔۔
شہر بھر کی تزئین و آرائش کا آغاز کر دیا ہے ۔ پی ایچ اے ہیڈ آفس، فلائی اوورز اور شاہراہوں کو خوبصورت روشنیوں سے آراستہ کر دیا گیا ہے ۔ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ پی ایچ اے جشن آزادی کی تقریبات کو بھرپور انداز سے منانے کے لئے سرگرم ہے ۔ ڈی جی پی ایچ اے کریم بخش کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر یکم سے 14 اگست تک جشن آزادی کی تقریبات جاری رہیں گی جن کے لئے مکمل منصوبہ بندی کر لی گئی ہے ۔ڈی جی پی ایچ اے نے کہا کہ اس سال 14 اگست کو جوش و خروش سے منایا جائے گا اور شہریوں کو خوشگوار اور حب الوطنی سے بھرپور ماحول فراہم کیا جائے گا۔