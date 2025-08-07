صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں 14اگست کی تیاریاں، پی ایچ اے نے شہر کو سجایا

  • ملتان
ملتان میں 14اگست کی تیاریاں، پی ایچ اے نے شہر کو سجایا

ملتان (وقائع نگار خصوصی)پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی (پی ایچ اے ) ملتان نے14اگست کی مناسبت سے۔۔

 شہر بھر کی تزئین و آرائش کا آغاز کر دیا ہے ۔ پی ایچ اے ہیڈ آفس، فلائی اوورز اور شاہراہوں کو خوبصورت روشنیوں سے آراستہ کر دیا گیا ہے ۔ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ پی ایچ اے جشن آزادی کی تقریبات کو بھرپور انداز سے منانے کے لئے سرگرم ہے ۔ ڈی جی پی ایچ اے کریم بخش کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر یکم سے 14 اگست تک جشن آزادی کی تقریبات جاری رہیں گی جن کے لئے مکمل منصوبہ بندی کر لی گئی ہے ۔ڈی جی پی ایچ اے نے کہا کہ اس سال 14 اگست کو جوش و خروش سے منایا جائے گا اور شہریوں کو خوشگوار اور حب الوطنی سے بھرپور ماحول فراہم کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیس ریفلنگ شاپس،منی پٹرول پمپس کو11 لاکھ جرمانے

ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کاسکولوں چلڈرن ہسپتال میں سہولیات جائزہ

سمبڑیال :چینی کا بحران جاری 185تا 200 روپے کلوتک فروخت

پارٹی نے اعتماد کیا تو علاقہ کی بھرپورخدمت کرونگا،بابرعلائوالدین

ڈسکہ :ٹینکی نمبر1کے اردگرد ریڑھی بانوں کے ٹھیلے قائم

لدھیوالہ کے رہائشی بیوپاری سے 1لاکھ 10ہزار لوٹ لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن