چائلڈ پروٹیکشن بیورو :جشن آزادی کے سلسلہ میں کوئز مقابلے
ملتان (لیڈی رپورٹر)چیئرپرسن سارہ احمد کی ہدایت پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان میں جشن آزادی اور ۔۔
معرکہ حق تقریبات کے تحت بچوں کے درمیان کوئز مقابلہ منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں ادارے میں مقیم بچوں پر مشتمل دو ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹیم اے میں یعقوب، علی حمزہ، امجد اور مدثر شامل تھے ، جبکہ ٹیم بی میں مزمل، شعیب، مزمل خالد اور زبیر نے شرکت کی۔کوئز مقابلے میں تحریک آزادی پاکستان اور معرکہ حق سے متعلق سوالات پوچھے گئے ، جن کے بچوں نے پُرجوش انداز میں جوابات دیئے ۔ سخت مقابلے کے بعد ٹیم اے نے کامیابی حاصل کی، جبکہ ٹیم بی رنر اپ رہی۔ڈسٹرکٹ انچارج چائلڈ پروٹیکشن بیورو شفاعت ظفر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کامیاب ٹیموں میں ٹرافیاں تقسیم کیں۔ اس موقع پر ادارے کے سکول پرنسپل، اساتذہ اور دیگر سٹاف بھی موجود تھا۔بیورو کے ترجمان کے مطابق بچوں نے نہ صرف درست جوابات دیئے بلکہ اپنی معلومات اور اعتماد سے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جشنِ آزادی اور معرکہ حق کے سلسلے کی تقریبات 14 اگست تک جاری رہیں گی، جن میں مزید تعلیمی اور تفریحی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔