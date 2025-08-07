آل پاکستان جونئیر ایم پی ایل انڈر 15کرکٹ ٹورنامنٹ شروع
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) آل پاکستان جونئیر ایم پی ایل انڈر 15 کرکٹ ٹورنامنٹ کا شاندار آغاز سردار کوڑے خان پبلک ہائر سیکنڈری سکول مظفر گڑھ میں ہوگیا۔۔۔
ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے نوجوان کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں، جبکہ ڈرافٹ سسٹم کے تحت پانچ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی ٹیموں میں مظفرگڑھ یادگار کرکٹ کلب، مظفرگڑھ گرین، مظفرگڑھ ٹائیگر، مظفرگڑھ پینتھر اور مظفرگڑھ ریڈ شامل ہیں۔ تمام میچز 30 اوورز پر مشتمل ہوں گے ، جن میں نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ٹورنامنٹ کے آرگنائزرز میں راؤ شجاعت علی رومی، یونس وینس اور شوکت حسین شامل ہیں، جنہوں نے ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے کیلئے بھرپور انتظامات کیے ہیں۔ کرکٹ سے وابستہ حلقوں نے نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینے اور کھیل کو فروغ دینے کے اس اقدام کو سراہا ہے ۔ ٹورنامنٹ کا مقصد ضلعی سطح پر ٹیلنٹ کو نکھارنا اور قومی سطح پر نئے کھلاڑیوں کو سامنے لانا ہے ۔