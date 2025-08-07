صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبدالحکیم میں پولیس خدمت سینٹر نہ ہونے پر شہری پریشان

  • ملتان
عبدالحکیم میں پولیس خدمت سینٹر نہ ہونے پر شہری پریشان

عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) سب تحصیل عبدالحکیم میں تاحال پولیس خدمت سینٹر قائم نہ ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔۔۔

 لاکھوں نفوس پر مشتمل گنجان آباد شہر اور گرد و نواح کے دیہات سے تعلق رکھنے والے افراد کو پولیس کی معمولی نوعیت کی سہولیات کے لیے بھی خانیوال جانا پڑتا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ، ایف آئی آر کی کاپی، پولیس ویریفیکیشن، ڈرائیونگ لائسنس کی درخواست جیسی بنیادی سہولیات کے لیے انہیں 50 کلومیٹر دور خانیوال جانا پڑتا ہے ، جس سے وقت، پیسہ اور توانائی ضائع ہوتی ہے ۔تاجر برادری، سول سوسائٹی اور شہری حلقوں نے ڈی سی اور ڈی پی او خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ عبدالحکیم میں فوری طور پر مکمل اور فعال پولیس خدمت سینٹر قائم کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ایک محدود سہولت والا کمپیوٹر سسٹم فراہم کیا گیا تھا، جس سے چند مخصوص خدمات ہی میسر تھیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ جدید تقاضوں کے مطابق ایک مکمل سہولیات سے آراستہ خدمت سینٹر کی فوری ضرورت ہے تاکہ عوام کو مقامی سطح پر ہی سہولتیں دستیاب ہوں۔ عوامی مطالبے پر ضلعی انتظامیہ سے فوری اقدام کی اپیل کی گئی ہے ۔

 

