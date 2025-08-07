پولیس کو جھوتی اطلاع دینے پر 4افراد کیخلاف مقدمات درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) جھوٹی 15کالز کرنے پر 4افراد کیخلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔ کنڈی چوک میں فاطمہ بی بی نے۔۔
بیٹی کے زبردستی نکاح کی جھوٹی اطلاع دی جو بے بنیاد نکلی۔ چک 516 میں رحمن فرید نے زبردستی شادی کی جھوٹی اطلاع دی جو غلط ثابت ہوئی۔ باغ والا کے غلام اصغر نے بکریاں چوری ہونے کی جھوٹی کال کی جبکہ سمیر محمود نے موبائل چوری کی جھوٹی اطلاع دی، بعد ازاں معلوم ہوا موبائل خود دوست کو دیا تھا۔ تمام افراد کیخلاف ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔