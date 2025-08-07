صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مون سون شجرکاری، ڈی سی سمیت افسروں نے پودے لگائے

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر آفس خانیوال میں مون سون شجرکاری مہم کے۔۔

 تحت پودے لگائے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز خالد عباس سیال، غلام مصطفیٰ سیہڑ اور اسسٹنٹ کمشنر روہت کمار گنیتا نے شجرکاری میں حصہ لیا۔اس موقع پر ممبر امن کمیٹی قاری سیف اللہ عابد نے ملک کی سلامتی، ترقی و خوشحالی کیلئے خصوصی دعا کرائی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق خانیوال میں شجرکاری مہم بھرپور انداز میں جاری ہے ، جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا، آلودگی میں کمی لانا اور ماحول کو سرسبز بنانا ہے ۔

 

