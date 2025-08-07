چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد نہ ہو نے پر انصاف کیلئے اپیل
لودھراں (سٹی رپورٹر) اڈا پرمٹ موضع سمرا کے رہائشی محمد ارشاد نے لودھراں پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ۔۔
کہا ہے کہ ایک سال قبل شہر کے محلہ عیسیٰ والا سے اس کی اپلائیڈ فار موٹر سائیکل چوری ہوئی، مگر پولیس تاحال نہ ملزمان کو گرفتار کر سکی نہ موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ اس نے بتایا کہ مقدمہ نمبر 1716/24 تھانہ سٹی میں درج ہوا، مگر پولیس نے کارروائی نہیں کی۔ ارشاد کے مطابق بعد میں اسی مقام سے ایک اور چوری کے ملزمان پکڑے گئے ، جنہیں نامزد کرنے کی درخواست بھی رد کر دی گئی۔ اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پولیس سے انصاف دلانے اور موٹر سائیکل برآمد کرانے کی اپیل کی ہے ۔