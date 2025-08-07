صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد نہ ہو نے پر انصاف کیلئے اپیل

  • ملتان
چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد نہ ہو نے پر انصاف کیلئے اپیل

لودھراں (سٹی رپورٹر) اڈا پرمٹ موضع سمرا کے رہائشی محمد ارشاد نے لودھراں پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ۔۔

کہا ہے کہ ایک سال قبل شہر کے محلہ عیسیٰ والا سے اس کی اپلائیڈ فار موٹر سائیکل چوری ہوئی، مگر پولیس تاحال نہ ملزمان کو گرفتار کر سکی نہ موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ اس نے بتایا کہ مقدمہ نمبر 1716/24 تھانہ سٹی میں درج ہوا، مگر پولیس نے کارروائی نہیں کی۔ ارشاد کے مطابق بعد میں اسی مقام سے ایک اور چوری کے ملزمان پکڑے گئے ، جنہیں نامزد کرنے کی درخواست بھی رد کر دی گئی۔ اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پولیس سے انصاف دلانے اور موٹر سائیکل برآمد کرانے کی اپیل کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایک روزہ ورکشاپ

گوشت مزید 9 روپے کلو مہنگا

غلہ منڈی بنانے کیخلاف حکم امتناعی

ملی نغموں کے مقابلے میں پہلی پوزیشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن