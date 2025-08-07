جشن آزادی پر کھیلوں کے مقابلے ضلعی انتظامیہ سے اظہار تشکر
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) جشن آزادی کے موقع پر پہلی بار تمام کھیلوں کے مقابلے منعقد ہو رہے ہیں، ۔۔
جو خوش آئند ہے ۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ سپورٹس ایسوسی ایشنز کے اجلاس کے بعد عثمان پراچہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ، سپورٹس ڈیپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد اشفاق اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تین سال سے سپورٹس سرگرمیاں ماند تھیں، وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر اور ڈی جی ملک خضر افضال نے خصوصی توجہ دی۔ تمام کلبز اور ایسوسی ایشنز جشن آزادی سپورٹس پروگرامز میں بھرپور شریک ہیں۔