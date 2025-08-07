صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جشن آزادی پر کھیلوں کے مقابلے ضلعی انتظامیہ سے اظہار تشکر

  • ملتان
جشن آزادی پر کھیلوں کے مقابلے ضلعی انتظامیہ سے اظہار تشکر

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) جشن آزادی کے موقع پر پہلی بار تمام کھیلوں کے مقابلے منعقد ہو رہے ہیں، ۔۔

جو خوش آئند ہے ۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ سپورٹس ایسوسی ایشنز کے اجلاس کے بعد عثمان پراچہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ، سپورٹس ڈیپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد اشفاق اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تین سال سے سپورٹس سرگرمیاں ماند تھیں، وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر اور ڈی جی ملک خضر افضال نے خصوصی توجہ دی۔ تمام کلبز اور ایسوسی ایشنز جشن آزادی سپورٹس پروگرامز میں بھرپور شریک ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن