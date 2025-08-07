لودھراں کی چار تنظیموں کا بہاولپور ٹول پلازہ فری کرنے کا مطالبہ
لودھراں (سٹی رپورٹر) لودھراں کی چار بڑی رجسٹرڈ تنظیموں نے عوامی مفاد میں بہاولپور ٹول پلازہ کو لودھراں کے ۔۔
شہریوں کے لیے فری قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج اور قانونی چارہ جوئی کی بھی دھمکی دے دی۔تفصیل کے مطابق گزشتہ روز ملک حبیب کھوکھر کی رہائش گاہ پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، مرکزی انجمن تاجران، لودھراں پریس کلب اور آڑھتیان غلہ منڈی کے نمائندہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ملک اصغر آرائیں، ملک اللہ نواز محسن چنڑ، جام محمد اظہر، شیخ معراج الدین اور چاروں تنظیموں کے جنرل سیکرٹریز طاہر جاوید بھٹی، جاوید میو ایڈووکیٹ، ملازم حسین چن اور عمران ریحان نے شرکت کی۔اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ لودھراں کے شہریوں کے لیے بہاولپور ٹول پلازہ کو فری کروانے کے لیے ڈپٹی کمشنر لودھراں ڈاکٹر لبنی نذیر اور این ایچ اے حکام سے ملاقات کی جائے گی۔ وفد حکام کے سامنے اپنا مؤقف پیش کرے گا اور اگر ضرورت پڑی تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔تنظیموں نے واضح کیا کہ اگر اس عوامی مطالبے کو نظر انداز کیا گیا تو پرامن احتجاج کی کال دی جائے گی اور عوامی مفاد کے اس مسئلے پر ہر فورم پر آواز بلند کی جائے گی۔ اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ یہ مسئلہ حل ہونے تک مشترکہ جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔