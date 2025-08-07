صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لودھراں میں جدید سہولتوں سے لیس پیرا دفتر کا افتتاح

  • ملتان
لودھراں میں جدید سہولتوں سے لیس پیرا دفتر کا افتتاح

لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نزیر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن (ر) علی بن طارق نے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا) لودھراں کے مرکزی دفتر کا افتتاح ۔۔

فیتہ کاٹ کر کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن، اے سی لودھراں ارم شہزادی، اے سی دنیاپور غلام مصطفیٰ جٹ اور سب ڈویژنل انفورسمنٹ افسر مظہر عباس راں بھی موجود تھے ۔ڈاکٹر لبنیٰ نزیر نے کہا کہ پیرا کے قیام سے نہ صرف پرائس کنٹرول بہتر ہو گا بلکہ گلیوں، بازاروں اور مارکیٹوں میں تجاوزات کے خاتمے سے خواتین کو محفوظ ماحول میسر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جدید نظام کے ذریعے عوامی مسائل کا مستقل اور مؤثر حل ممکن ہوگا۔ڈی پی او علی بن طارق نے یقین دلایا کہ پیرا فورس کو پولیس کا مکمل تعاون حاصل ہو گا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ تینوں تحصیلوں میں پیرا سٹیشن قائم کیے جا رہے ہیں جنہیں ڈیجیٹل آلات، گاڑیوں اور دیگر سہولتوں سے آراستہ کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز قبضوں کے خلاف پیرا اہم کردار ادا کرے گا۔ آخر میں پیرا اہلکاروں میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے ۔

 

