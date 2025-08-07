سی سی ڈی پولیس کا چھاپہ، لاکھوں مالیت کی منشیات برآمد
وہاڑی (خبرنگار)سی سی ڈی پولیس وہاڑی نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروشوں کے گروہ کی ۔۔
شہر میں بڑی مقدار میں چرس و افیون سپلائی کی کوشش ناکام بنا دی۔ انسپکٹر عامر مسعود کو اطلاع ملی کہ چک 23 ڈبلیو بی کی سڑک پر منشیات کی ڈلیوری ہونی ہے ۔ ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ریڈ کیا تو کار اور موٹر سائیکل موجود تھے ، جن پر ملزمان منشیات منتقل کر رہے تھے ۔ ریڈ کے دوران علی شوکت ڈھڈی فرار ہو گیاجبکہ اسامہ مختار اور امین فہیم گرفتار ہو گئے ۔ملزمان سے مجموعی طور پر 36 کلو 250 گرام چرس اور 11کلو 808 گرام افیون تین سفید گٹوؤں سے برآمد ہوئی۔ اس کے علاوہ 70 ہزار نقدی، موبائل فونز اور گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی۔ گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ منشیات فیصل شاہ قلندر سے لے کر مقامی سپلائرز بلال ڈھڈی (چک 23ڈبلیو بی) اور ریاض جوئیہ (بورے والا) کو پہنچا رہے تھے ۔پولیس نے سی سی ڈی انسپکٹر عامر مسعود کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔