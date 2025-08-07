ہر شعبے میں وطن کا نام روشن کریں، پیر ناصر شاہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)سماجی شخصیت پیر سید ناصر شاہ نے کہا ہے کہ زندہ قومیں اپنا جشن آزادی بھرپور جوش و جذبے سے مناتی ہیں۔۔
،14 اگست ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وطن کی ترقی و خوشحالی کیلئے ہر شعبے میں محنت کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا، آزادی کی قدر وہی جانتے ہیں جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج وطن عزیز کو اتحاد، بھائی چارے اور محبت کی اشد ضرورت ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔