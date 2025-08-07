جنوبی پنجاب کی 24تحصیلوں میں فیشن و آئی ٹی لیبز قائم
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب کے منصوبہ \"ایکشن اگینسٹ پاورٹی\" کے تحت جنوبی پنجاب کی 24 تحصیلوں کے ۔۔
سرکاری سکولوں میں فیشن ڈیزائننگ اور آئی ٹی لیبز قائم کر دی گئی ہیں۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے کی نمائش بھی منعقد کی گئی، جس میں طلبہ کی جانب سے تیار کردہ تخلیقی کام پیش کیا گیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپیشل سیکرٹری سکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب محمد امین اویسی نے اس اقدام کو تعلیمی میدان میں اہم سنگ میل قرار دیا اور منصوبے کی پائیداری یقینی بنانے کے لئے مزید اقدامات کی ہدایات جاری کیں۔انہوں نے کہا کہ فیشن اور آئی ٹی کی تعلیم طلبہ کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرے گی اور انہیں خود کفالت کی راہ پر گامزن کرے گی۔ تقریب میں خواجہ مظہر الحق، ڈپٹی سیکرٹری سکول ایجوکیشن اور ڈاکٹر صفدر حسین واہگہ، سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان بھی موجود تھے ، جنہوں نے منصوبے کو قابل ستائش قرار دیا۔سپیشل سیکرٹری کے مطابق اس منصوبے کا دائرہ کار مزید اضلاع تک بڑھایا جائے گا تاکہ جنوبی پنجاب کے طلبہ بھی قومی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔