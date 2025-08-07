میپکو سب ڈویژن حاجی شیرکی ریکوری میں پہلی پوزیشن برقرار
گگو منڈی (نامہ نگار)میپکو سرکل وہاڑی میں حاجی شیر سب ڈویژن میپکو نے ریکوری میں مسلسل پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے ۔ ۔۔
ایس ڈی او عاطف علی بھٹی اور ان کی ٹیم نے سرکل کمانڈر ایس ای میپکو سرکل وہاڑی ملک وسیم اختر کی ہدایت اور ایکسین میپکو ڈویژن بورے والا چودھری محمد اکرم جاوید کی نگرانی میں جولائی کے دوران دن رات محنت سے کام کیا اور نمایاں کامیابی حاصل کی۔سب ڈویژن نے جولائی میں 103.51 فیصد ریکوری کی، جبکہ لائن لاسز کو 4.84 فیصد تک محدود کر دیا، جو کہ سرکل میں بہترین کارکردگی ہے ۔ اس کارکردگی پر حاجی شیر سب ڈویژن نے سرکل میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔اس موقع پر ایس ڈی او عاطف علی بھٹی نے اپنی ٹیم کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی ٹیم ورک، مستقل مزاجی اور ایماندارانہ محنت کا نتیجہ ہے۔