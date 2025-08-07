صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو سب ڈویژن حاجی شیرکی ریکوری میں پہلی پوزیشن برقرار

  • ملتان
میپکو سب ڈویژن حاجی شیرکی ریکوری میں پہلی پوزیشن برقرار

گگو منڈی (نامہ نگار)میپکو سرکل وہاڑی میں حاجی شیر سب ڈویژن میپکو نے ریکوری میں مسلسل پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے ۔ ۔۔

ایس ڈی او عاطف علی بھٹی اور ان کی ٹیم نے سرکل کمانڈر ایس ای میپکو سرکل وہاڑی ملک وسیم اختر کی ہدایت اور ایکسین میپکو ڈویژن بورے والا چودھری محمد اکرم جاوید کی نگرانی میں جولائی کے دوران دن رات محنت سے کام کیا اور نمایاں کامیابی حاصل کی۔سب ڈویژن نے جولائی میں 103.51 فیصد ریکوری کی، جبکہ لائن لاسز کو 4.84 فیصد تک محدود کر دیا، جو کہ سرکل میں بہترین کارکردگی ہے ۔ اس کارکردگی پر حاجی شیر سب ڈویژن نے سرکل میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔اس موقع پر ایس ڈی او عاطف علی بھٹی نے اپنی ٹیم کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی ٹیم ورک، مستقل مزاجی اور ایماندارانہ محنت کا نتیجہ ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بجلی چوری پر شہری کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن