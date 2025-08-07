کسٹم ملتان میں سمگل شدہ مال کی کروڑوں کی نیلامی
ملتان (کرائم رپورٹر) کلکٹر کسٹم ملتان سمیر مستنصر حسین تارڑ کی ہدایت پر کسٹم کلکٹریٹ آفس ملتان میں سمگل شدہ مال کی نیلامی کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
نیلامی کی نگرانی ڈپٹی کلکٹر کسٹم مقبول احمد اور سپرنٹنڈنٹ آکشن رمضان سیال نے کی۔نیلامی میں کروڑوں روپے مالیت کی غیر ملکی گاڑیاں، ٹائرز، شاپنگ بیگز، سولر انورٹرز، سپیئر پارٹس، خشک دودھ، موبائل فونز، لیپ ٹاپس، بیٹریاں، کپڑا، پٹرول، ڈیزل اور دیگر سامان شامل تھا۔نیلامی کا عمل مکمل طور پر شفاف قرار دیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ شرکت کی۔ آکشن کے فرائض محمد جمیل نے سرانجام دیئے۔