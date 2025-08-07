صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملاوٹی کھویا بنانے والے یونٹس پر چھاپے ،ڈیڑھ من تلف

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹی کھویا تیار کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے کبیر والا کے علاقے 21 گھگ میں دو کھویا یونٹس پر چھاپہ مارا۔۔۔

فوڈ سیفٹی ٹیموں نے انسپکشن کے دوران 60 کلوگرام ناقص کھویا قبضے میں لے کر موقع پر تلف کر دیا۔ ٹیسٹ رپورٹ میں کھوئے میں سٹارچ کی ملاوٹ ثابت ہوئی، جس پر دونوں یونٹ مالکان کے خلاف تھانہ حویلی کورنگا میں ایف آئی آر درج کروا دی گئی۔کارروائی ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی خصوصی ہدایت پر کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملاوٹ شدہ اور جعلی خوراک کی تیاری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

 

