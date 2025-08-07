میپکو میں 4ایگزیکٹو انجینئرز کے تبادلے و تقرریاں
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو انتظامیہ نے 4 ایگزیکٹو انجینئرز کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔۔۔
ایگزیکٹو انجینئر آپریشن سٹی ڈویژن بہاولپور، انجینئر محمد ثاقب کو تبدیل کر کے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات کیا گیا ہے ۔ ایگزیکٹو انجینئر آپریشن ماڈل ٹاؤن ڈویژن بہاولپور، عبدالرؤف سنگھیڑا کو میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان اٹیچ کر دیا گیا ہے ۔میپکو ہیڈ کوارٹر میں تعیناتی کے منتظر انجینئر محمد قیصر اظہار کو ایگزیکٹو انجینئر آپریشن سٹی ڈویژن بہاولپور کی خالی آسامی پر تعینات کیا گیا ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل میپکو بہاولپور سرکل، عامر رشید بابر کو ایگزیکٹو انجینئر آپریشن ماڈل ٹاؤن ڈویژن بہاولپور تعینات کر دیا گیا ہے ۔