زکریا یونیورسٹی :انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈز قائم کرنیکا فیصلہ

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی :انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈز قائم کرنیکا فیصلہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کے تمام تدریسی شعبہ جات میں انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔۔۔

 وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زبیر اقبال نے اس حوالے سے تمام شعبوں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ فوری طور پر متعلقہ صنعتوں کے ماہرین کو بورڈز میں شامل کریں اور پہلے اجلاس کا جلد انعقاد یقینی بنائیں۔ڈاکٹر زبیر اقبال نے کہا کہ تعلیمی و تحقیقی ترقی کے لئے صنعت سے مؤثر اشتراک وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈز کے قیام کا مقصد تعلیمی پروگراموں کو جدید صنعتی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے تاکہ طلبہ کو تعلیم کے ساتھ عملی میدان سے بھی جوڑا جا سکے۔

 

