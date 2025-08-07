ریشنلائزیشن ٹرانسفر آرڈرز میں تاخیر، اساتذہ میں تشویش
ملتان (خصوصی رپورٹر)ریشنلائزیشن ٹرانسفر آرڈرز میں تاخیر پر اساتذہ میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ۔۔۔
محکمہ سکولز کے مطابق کچھ سی ای اوز نے ایسے اساتذہ کو غلطی سے ریجیکٹ کر دیا جنہوں نے سکول انفارمیشن سسٹم پورٹل پر اپنی ترجیحات بروقت جمع کروائی تھیں اور جن کی منظوری دینی چاہئے تھی۔ان غلطیوں کی اصلاح کے لئے تین گھنٹے کے لئے پورٹل کھولا گیا ہے تاکہ صرف انہی کیسز کو اپروو کیا جا سکے جو پہلے غلطی سے ریجیکٹ ہوئے ۔ ترجیحات کی تبدیلی یا نئے اندراج کی اجازت نہیں دی گئی، صرف منظور یا مسترد کرنے کے سٹیٹس میں تبدیلی کی اجازت ہے ۔محکمہ سکولز نے واضح کیا ہے کہ اس بار کسی بھی قسم کی نئی غلطی کی گنجائش نہیں ہو گی اور اس کے تمام تر نتائج کی ذمہ داری متعلقہ سی ای اوز پر عائد ہو گی۔