یومِ آزادی شایانِ شان منانا ہر شہری کا ملی فریضہ،وسیم شیخ

  • ملتان
میلسی (نامہ نگار)نیشنل جسٹس اینڈ پیس کمیشن وہاڑی کے ایڈمنسٹریٹر وسیم احمد شیخ نے کہا ہے کہ 14 اگست 1947 کو قائداعظم ؒ کی ۔۔

قیادت میں مسلمانوں نے عظیم قربانیوں سے پاکستان حاصل کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس آزادی کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی آئندہ نسلوں کو ایک مضبوط اور باوقار پاکستان دیں۔ انہوں نے کہا کہ یوم آزادی کو قومی جذبے سے منانا ہر محب وطن پاکستانی کا فرض ہے ، ہمیں چاہیے کہ 14 اگست کو جوش و جذبے سے مناکر اتحاد، یکجہتی اور ترقی کا پیغام عام کریں۔

 

