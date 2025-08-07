صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی مظالم کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکے :وحید ارائیں

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) صدر پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر اور جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری وحید ارائیں نے۔۔

 کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط اور مظالم کو 78 برس گزر چکے ہیں، لیکن کشمیری عوام آج بھی آزادی کے لیے پرعزم ہیں۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے ہندوتوا نظریے کے تحت ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے تاکہ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی حالیہ عالمی سطح پر شکست سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خودارادیت ایک دن ضرور ملے گا۔انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو ملک بھر میں منایا جانے والا یومِ استحصال کشمیر اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارتی جارحیت کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔چودھری وحید ارائیں نے وزیراعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر پر عوامی جذبات کی حقیقی ترجمانی کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر بھرپور آواز بلند کریں اور کشمیریوں کا مقدمہ مؤثر انداز میں اجاگر کریں۔

 

