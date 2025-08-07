چرس برآمدگی کیس میں ملزم باعزت بری
میلسی (نامہ نگار) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج میلسی عبدالغفار نے منشیات کیس میں ملزم محمد وقار کو بری کر دیا۔ ۔۔
مقدمہ نمبر 12/24 بجرم 9C تھانہ سٹی میلسی میں وقار پر 1600 گرام چرس رکھنے کا الزام تھا۔ اسے TSI محمد کاشف نے مخبر کی اطلاع پر گرفتار کر کے چالان عدالت میں پیش کیا۔ تاہم استغاثہ ملزم کے خلاف الزام ثابت نہ کر سکا۔ عدالت نے وکیل صفائی چوہدری محمد اسلم ایڈووکیٹ کے مؤثر دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ملزم کو بری کرنے کا حکم سنایا۔ فیصلے پر وکلا برادری نے چوہدری اسلم کو مبارکباد دی۔