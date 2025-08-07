صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چرس برآمدگی کیس میں ملزم باعزت بری

  • ملتان
چرس برآمدگی کیس میں ملزم باعزت بری

میلسی (نامہ نگار) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج میلسی عبدالغفار نے منشیات کیس میں ملزم محمد وقار کو بری کر دیا۔ ۔۔

مقدمہ نمبر 12/24 بجرم 9C تھانہ سٹی میلسی میں وقار پر 1600 گرام چرس رکھنے کا الزام تھا۔ اسے TSI محمد کاشف نے مخبر کی اطلاع پر گرفتار کر کے چالان عدالت میں پیش کیا۔ تاہم استغاثہ ملزم کے خلاف الزام ثابت نہ کر سکا۔ عدالت نے وکیل صفائی چوہدری محمد اسلم ایڈووکیٹ کے مؤثر دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ملزم کو بری کرنے کا حکم سنایا۔ فیصلے پر وکلا برادری نے چوہدری اسلم کو مبارکباد دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جھوٹی کال کرنے والاگرفتار

کھلا پٹرول بیچنے والا گرفتار

شہری کو بوگس چیک دے دیا

بجلی چوری پر شہری کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن