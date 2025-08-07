ٹرین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان شدید زخمی
وہاڑی ،ماچھیوال (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نامہ نگار) اڈا 37 پھاٹک پر ریلوے ٹریک عبور کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار نوجوان ٹرین سے ٹکرا کر شدید زخمی ہو گیا۔ ۔۔
ریسکیو 1122 کے مطابق 32 سالہ محمد زاہد ولد محمد اتفاق سکنہ 481 ای بی، بورے والا جانے والی ٹرین کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سمیت زمین پر جا گرا۔ نوجوان کو پیشانی پر گہرا زخم آیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور زخمی کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بورے والا منتقل کر دیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے ۔