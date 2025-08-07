صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان شدید زخمی

  • ملتان
ٹرین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان شدید زخمی

وہاڑی ،ماچھیوال (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نامہ نگار) اڈا 37 پھاٹک پر ریلوے ٹریک عبور کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار نوجوان ٹرین سے ٹکرا کر شدید زخمی ہو گیا۔ ۔۔

ریسکیو 1122 کے مطابق 32 سالہ محمد زاہد ولد محمد اتفاق سکنہ 481 ای بی، بورے والا جانے والی ٹرین کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سمیت زمین پر جا گرا۔ نوجوان کو پیشانی پر گہرا زخم آیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور زخمی کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بورے والا منتقل کر دیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیس ریفلنگ شاپس،منی پٹرول پمپس کو11 لاکھ جرمانے

ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کاسکولوں چلڈرن ہسپتال میں سہولیات جائزہ

سمبڑیال :چینی کا بحران جاری 185تا 200 روپے کلوتک فروخت

پارٹی نے اعتماد کیا تو علاقہ کی بھرپورخدمت کرونگا،بابرعلائوالدین

ڈسکہ :ٹینکی نمبر1کے اردگرد ریڑھی بانوں کے ٹھیلے قائم

لدھیوالہ کے رہائشی بیوپاری سے 1لاکھ 10ہزار لوٹ لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن