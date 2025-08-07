صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
چولستان میں صحرائی نباتات کے بیجوں کا فضائی بکھیر مکمل

رحیم یار خان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان آرمی اور ہوبارہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پاکستان نے صحرائے چولستان میں صحرائی نباتات کے ۔۔

بیجوں کا فضائی بکھیر کیا۔ یہ اقدام ہوبارہ فاؤنڈیشن کے منصوبہ برائے بحالی مسکن کا مسلسل 27واں سال ہے ۔فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان آرمی ہر سال چھوٹا طیارہ فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے بیجوں کا فضائی چھڑکاؤ کیا جاتا ہے ۔ اس منصوبے کا مقصد ہوبارہ بسٹرڈ (تلور) اور دیگر جنگلی حیات کے لئے قدرتی مسکن کو بحال کرنا ہے ۔صحرائے چولستان، وسط ایشیائی پرندے تلور کی ہجرت کا پسندیدہ مقام ہے ، تاہم کاشتکاری، انسانی مداخلت اور مویشیوں کی بھرمار کے باعث مسکن کی حالت خراب ہو چکی ہے ، جس سے جنگلی حیات کی خوراک اور بقاء کو خطرات لاحق ہیں۔اس سال 200کلوگرام بیج فضائی طور پر بکھیرے گئے ، جبکہ گزشتہ 27 برسوں میں مجموعی طور پر 3327کلوگرام بیج صحرائے چولستان میں بکھیرے جا چکے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے مطابق سالانہ جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحرائی نباتات میں بہتری آرہی ہے ۔ اگرچہ مکمل بحالی ایک طویل عمل ہے ، تاہم پاکستان آرمی کے تعاون سے ماحولیاتی توازن کی بحالی اور جنگلی حیات کی نسلوں کو تحفظ دینے کا عزم برقرار ہے ۔

 

