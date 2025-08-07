صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری حدود میں غیرقانونی بھانہ، مزاحمت پر مقدمہ درج

  • ملتان
شہری حدود میں غیرقانونی بھانہ، مزاحمت پر مقدمہ درج

ملتان (کرائم رپورٹر)بی زیڈ تھانہ پولیس نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور سرکاری اہلکاروں سے بدتمیزی کے الزام میں ایک شخص علی اور۔۔

 اس کے دو نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔درخواست گزار رفیع کے مطابق ملزم علی نے شہری حدود میں غیرقانونی بھانہ قائم کر رکھا تھا۔ جب اسے نوٹس دیا گیا تو وہ طیش میں آ گیا اور دو نامعلوم افراد کو بلا کر ٹیم سے بدتمیزی کی۔ اس دوران عملے سے ہاتھا پائی بھی ہوئی جبکہ ملزم نے قتل سمیت جھوٹے مقدمات درج کرانے کی دھمکیاں بھی دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میڈیکل سٹور پر چھاپہ ، سرکاری ادویات برآمد ، انکوائری شروع کردی گئی

مڈھ رانجھا میں سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دورہو گئیں

بھیرہ:چینی کی مصنوعی قلت، قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوگیا

نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کا اجلاس غیر قانونی پٹرول پمپ سیل

بلدیہ نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کیلئے سرکاری رقبہ مانگ لیا

مکان کے تنازع پر بیوہ پر ڈندوں سے تشدد،شدید زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن