ایمرسن یونیورسٹی میں یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ بیس بال کیمپ جاری
ملتان(خصوصی رپورٹر)پاکستان فیڈریشن بیس بال کے سیکرٹری سید فخر شاہ کی ہدایت پر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ کے سلسلے میں ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں تربیتی کیمپ جاری ہے ۔
کیمپ میں ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔سعودی عرب سے آئے انٹرنیشنل کرکٹر و قومی بیس بال کھلاڑی کاشف شفیق نے کیمپ کا دورہ کیا اور نوجوان کھلاڑیوں کو بیس بال کے کھیل پر لیکچر دیا۔ ڈائریکٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام محمد جمیل کامران نے بتایا کہ فیڈریشن پاکستان بھر سے نوجوان بیس بال کھلاڑیوں کی تلاش کر رہی ہے اور ملتان کا یہ کیمپ اسی سلسلے کی کڑی ہے ، جس میں فارن ٹور کے لئے منتخب کھلاڑی بھی شریک ہیں۔