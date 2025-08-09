صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمرسن یونیورسٹی میں یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ بیس بال کیمپ جاری

  • ملتان
ایمرسن یونیورسٹی میں یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ بیس بال کیمپ جاری

ملتان(خصوصی رپورٹر)پاکستان فیڈریشن بیس بال کے سیکرٹری سید فخر شاہ کی ہدایت پر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ کے سلسلے میں ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں تربیتی کیمپ جاری ہے ۔

 کیمپ میں ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔سعودی عرب سے آئے انٹرنیشنل کرکٹر و قومی بیس بال کھلاڑی کاشف شفیق نے کیمپ کا دورہ کیا اور نوجوان کھلاڑیوں کو بیس بال کے کھیل پر لیکچر دیا۔ ڈائریکٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام محمد جمیل کامران نے بتایا کہ فیڈریشن پاکستان بھر سے نوجوان بیس بال کھلاڑیوں کی تلاش کر رہی ہے اور ملتان کا یہ کیمپ اسی سلسلے کی کڑی ہے ، جس میں فارن ٹور کے لئے منتخب کھلاڑی بھی شریک ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن