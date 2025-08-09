مختلف تھانوں کو مطلوب ملزم لیاقت حسین گرفتار
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سی سی ڈی مظفرگڑھ کی ٹیم نے ضلع کوٹ ادو کے مختلف تھانوں کو مطلوب 7سنگین مقدمات میں ملوث ملزم ڈیرہ غازی خان کے رہائشی نتھوانی برادری سے تعلق رکھنے والے لیاقت حسین کو گرفتار کرلیا۔
جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ضلع اٹک سے حراست میں لیا گیا۔ملزم ضلع کوٹ ادو کے تھانہ دائرہ دین پناہ، تھانہ سنانواں اور تھانہ محمود کوٹ سمیت ضلع ڈیرہ غازیخان کے تھانوں کو اقدام قتل، ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم میں کافی عرصے سے مطلوب تھا۔ڈی او سی سی ڈی مظفرگڑھ سعادت علی چوہان کا کہنا تھا کہ ملزم چاہے جتنے بھی بااثر ہوں، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔