سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنیوالا نوجوان اور4منشیات فروش گرفتار
وہاڑی (خبرنگار )پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں ،سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنیوالا نوجوان اور4منشیات فروش گرفتار۔
پولیس تھانہ شیخ فاضل کی ٹیم نے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنیوالے نوجوان محمد ریحان کو گرفتار کر کے اس سے ناجائز رکھی گئی گن برآمد کر لی جبکہ تھانہ صدر بوریوالا نے ایک شراب فروش صابر کو 20 لٹر شراب جبکہ دو منشیات فروشوں یامین 1250 گرام چرس اور مریم کو 1240 گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزموں کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔