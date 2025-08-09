بڑے بھائی کوقتل کرنے کی کوشش،اینٹیں مارکرزخمی کردیا
گگومنڈی(نامہ نگار)چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی کوقتل کرنے کی کوشش،اینٹیں مارکرلہولہان کردیا،تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل ۔
گزشتہ شب نواحی گاؤں273ای بی کارہائشی غلام حیدر اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ گھرمیں سورہاتھاکہ اس دوران اس کاچھوٹا بھائی غلام علی رحمانی وہاں آگیااور قتل کردینے کی نیت سے بڑے بھائی کے سر اورچہرے پراینٹوں کے پے درپے وار کئے جس سے غلام حیدرشدیدزخمی ہوگیا ۔ غلام حیدراپنے چھوٹے بھائی غلام علی کوبرے کاموں سے روکتاتھا ۔پولیس نے غلام علی رحمانی کے خلا ف مقدمہ درج کرلیاہے ۔