صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑے بھائی کوقتل کرنے کی کوشش،اینٹیں مارکرزخمی کردیا

  • ملتان
بڑے بھائی کوقتل کرنے کی کوشش،اینٹیں مارکرزخمی کردیا

گگومنڈی(نامہ نگار)چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی کوقتل کرنے کی کوشش،اینٹیں مارکرلہولہان کردیا،تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل ۔

گزشتہ شب نواحی گاؤں273ای بی کارہائشی غلام حیدر اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ گھرمیں سورہاتھاکہ اس دوران اس کاچھوٹا بھائی غلام علی رحمانی وہاں آگیااور قتل کردینے کی نیت سے بڑے بھائی کے سر اورچہرے پراینٹوں کے پے درپے وار کئے جس سے غلام حیدرشدیدزخمی ہوگیا ۔ غلام حیدراپنے چھوٹے بھائی غلام علی کوبرے کاموں سے روکتاتھا ۔پولیس نے غلام علی رحمانی کے خلا ف مقدمہ درج کرلیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن